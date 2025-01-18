На Дніпропетровщині прогриміли вибухи
- У ніч на 18 січня у Дніпропетровській області пролунали вибухи.
- Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.
У ніч на 18 січня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи у Павлограді 18 січня
Близько 01:33 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. За даними ЗМІ, що їх було чутно у Павлограді.
Зауважимо, що о 01:24 Повітряні сили попереджали по БпЛА на північному сході Дніпропетровщини. Зазначали, курс – південний.
До речі, повітряна тривога у Дніпропетровській області триває вже понад 5 годин. Її оголосили ще о 20:18.
Станом на 01:50 коментарів місцевої влади щодо вибухів поки не було. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.