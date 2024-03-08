На Дніпропетровщині пролунали вибухи: Росія запустили "Шахеди" у бік Павлограда

Російські військові ввечері 8 березня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. "Шахеди" летіли у бік Павлограда.
Близько 18:40 стало відомо, що російські загарбники запустили дрони-камікадзе. А вже через менш як сорок хвилин надійшли повідомлення про те, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Розповідаємо, де існує загроза атаки "Шахедами" та що відомо про ситуацію в регіонах.
Читайте також Відбивали атаку 3 години, є влучання, – Гуменюк про нічний обстріл Одещини
Росіяни запустили "Шахеди", на Дніпропетровщині чули вибухи
20:12
Повітряні сили ЗСУ написали, що БпЛА в Диканському районі Полтавської області, курс північно-західний.19:39
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Полтавській областях.19:31
Повітряні сили попереджають: "БпЛА на межі Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Курс північно-західний".19:20
У Повітряних силах зазначили: "БпЛА в Новомосковському районі Дніпропетровської області, курсом на Харківщину."19:19
Місцеві ЗМІ пишуть про те, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Попередньо, робота ППО по дронах ворога.19:00
Повітряні сили пишуть, що БпЛА у напрямку Павлограда.18:39
Повітряні сили попередили: "Дніпропетровська, Запорізька - загроза ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" в Новомиколаївському районі Запорізької області, курс північний/північно-західний".