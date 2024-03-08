На Дніпропетровщині пролунали вибухи: Росія запустили "Шахеди" у бік Павлограда

Російські військові ввечері 8 березня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. "Шахеди" летіли у бік Павлограда.

Близько 18:40 стало відомо, що російські загарбники запустили дрони-камікадзе. А вже через менш як сорок хвилин надійшли повідомлення про те, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Розповідаємо, де існує загроза атаки "Шахедами" та що відомо про ситуацію в регіонах.

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Росіяни запустили "Шахеди", на Дніпропетровщині чули вибухи

Повітряні сили ЗСУ написали, що БпЛА в Диканському районі Полтавської області, курс північно-західний.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Полтавській областях.Повітряні сили попереджають: "БпЛА на межі Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Курс північно-західний".У Повітряних силах зазначили: "БпЛА в Новомосковському районі Дніпропетровської області, курсом на Харківщину."Місцеві ЗМІ пишуть про те, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Попередньо, робота ППО по дронах ворога.Повітряні сили пишуть, що БпЛА у напрямку Павлограда.Повітряні сили попередили: "Дніпропетровська, Запорізька - загроза ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" в Новомиколаївському районі Запорізької області, курс північний/північно-західний".