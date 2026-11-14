Росія атакувала Павлоград балістикою: троє постраждалих, серед них 7-річна дитина
У суботу, 14 листопада, росіяни атакували Дніпропетровську область за допомогою балістичних ракет. Унаслідок цього вибухи пролунали у Павлограді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.
Які наслідки обстрілу?
Повітряну тривогу у Павлоградському районі оголосили орієнтовно о 15:16. Вже через хвилину у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом там уточнили про рух ракети у напрямку Павлограда та Дніпра. Незадовго після цього в області було гучно.
У Павлограді пролунав вибух,
- повідомили місцеві телеграм-канали
Станом на 16:10, керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, про 3 поранених, серед них 7 - річний хлопчик.
Усі в лікарні. Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.
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