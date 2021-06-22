Згодом авто зловмисників зупинили. Виявилось, що водій транспорту був напідпитку. Чи пили напередодні алкоголь інші учасники "угруповання" – не повідомили.
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Автомобіль, на якому викрадали козу / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини
Як спіймали зловмисників
- Про викрадення кози поліції повідомила власниця тварини.
- Вона розповіла, що зловмисники були на синьому мікроавтобусі.
- Патрульні отримали орієнтування та відправились на пошуки.
- Невдовзі вони виявили схоже авто на сусідній вулиці.
- Після зупинки, правоохоронці виявили в автомобілі сліди перебування тварини.
- Окрім водія, в салоні були 2 інших чоловіків.
- Однак самої кози там вже не було.
- Також патрульні помітили, що у водія є ознаки алкогольного сп’яніння.
- Тому його попросили пройти тест на Drager.
- У крові зловмисника виявили 2,59 проміле алкоголю.
- Тому на нього одразу склали протокол за водіння напідпитку
- Також на місце викликали слідчо-оперативну групу.
- Згодом вона має дати кваліфікацію діям зловмисників.
- Чи знайшли все ж викрадену козу – невідомо.
Результат тесту на алкоголь водія після викрадення кози / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини