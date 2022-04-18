На Дніпропетровщині ракети поцілили у залізничний та інфраструктурний об'єкти: 2 постраждалих
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У Дніпропетровській області ворог влучив в інфраструктурний об'єкт у Синельниківськовському районі. Є потрапляння і в залізничну інфраструктуру в Павлоградському районі.
Про деталі ранкових "прильотів" розповів голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що у Синельниківському районі вогонь приборкали.
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У Синельниківському районі 2 постраждалих
Там внаслідок обстрілу двоє осіб постраждали. Тим часом у Павлоградському районі поранених немає. Постраждала залізнична інфраструктура, наскільки сильно – Резніченко не повідомив.
Вороги обстріляли ракетами і Львів
Також вороги обстріляли ракетами і Львів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про 5 прицільних ракетних ударів. Над містом видно дим. Жодних деталей влада не повідомляє. Львів'янам просять не фотографувати та не знімати місця вибухів.
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