На Дніпропетровщині затримали 130 можливих колаборантів: 2 чоловіків передали СБУ
Джерело:поліція Дніпропетровської області
Помічники ворога продовжують свою підлу діяльність на території України. Поліція на Дніпропетровщині за 24 квітня виявила 130 імовірних колаборантів.
Правоохоронці повідомили, що наразі перевіряють їхню причетність до співпраці з ворогом. Двох підозрюваних вже передали СБУ.
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У яких містах діяли можливі злочинці
У поліції кажуть, що в місті Кривий Ріг затримали громадянина, який агітував за "руський мир".
Також у місті Нікополь виявили чоловіка з громадянством України та Росії. Він міг працювати на користь російських окупаційних військ.
До того ж за 24 квітня на блокпостах області перевірили більше 23 тисяч авто та майже 50 тисяч людей.
Під час перевірок на стаціонарному посту у мешканця Кіровоградської області в автомобілі Peugeot вилучили 4 корпуси від гранати Ф-1 та РГД- 5, запали, пістолет "ФОРТ 17 Р",
– кажуть правоохоронці.
Усього за добу вони розкрили 5 злочинів, серед яких вбивство чоловіка у місті Синельникове.
Затримання колаборантів – не рідкість: дивіться відео