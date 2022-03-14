На Дніпропетровщині затримали 3 чоловіків, які активно агітували за перехід на бік Росії

За одну добу у Дніпропетровській області затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.

Чоловіки агітували за перехід на бік Росії

У Національній поліції України повідомили, що затримані діяли у містах Дніпро та Синельникове.

Доєднуйтеся Держспецзв'язку запрошує скаржитися на російську "кіберармію": посилання на групу

Двоє з них активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Росії. Третього ж, мешканця Синельниківського району, підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Після затримання усіх їх передали Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування.

До слова, російські диверсанти діють і в інших містах України. До прикладу, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у місті виявили та зашкодили планам низки диверсійних груп.

Що робити, якщо ви виявили диверсанта

Допомогти виявити диверсантів може кожен українець. У СБУ закликають повідомляти про підозрілих осіб у спеціально створений чат-бот у телеграмі @stop_russian_war_bot або на контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102. Більше про те, як розпізнати диверсанта, читайте тут.

Створили новий сайт для боротьби з окупантом: дивіться відео