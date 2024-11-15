На Дніпропетровщині командир військової частини змушував підлеглих зводити будинки

У Дніпропетровській області викрили командира військової частини, який замість несення служби змушував підлеглих будувати будинки. У разі відмовив погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та ДБР.

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Замість несення служби будували котеджі для родичів командира

За даними слідства, протягом 2022 – 2024 років підполковник силами підлеглих збудував 2 приватні двоповерхові будинки.

У Держбюро розслідувань уточнили, що військовослужбовці зводили двоповерхові котеджі для матері й тещі підполковника. Будували з фундаменту. Також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю.

Майже 3 роки військовослужбовці не з'являлись на службі. Втім, щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за нібито виконання "бойових (спеціальних) завдань".

До речі, у разі відмови працювати, командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт 5 військовослужбовцям виплачено понад 2,5 мільйона гривень.

Командир змушував підлеглих будувати будинки / Фото Офісу генпрокурора, ДБР

Врешті-решт командира військової частини затримали правоохоронців. За місцем проживання та служби вже провели 12 обшуків. Зокрема, вилучили документи про нарахування та виплату зарплати військовослужбовцям, відомості про їхні добові наряди, особові справи, телефони та чорнові записи щодо будівництва.

Командиру військової частини повідомили про підозру в перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому вже обрали запобіжний захід, – тримання під вартою з правом внесення застави.

Зверніть увагу! Тепер командиру військової частини загрожує від 8 до 12 років за ґратами.