Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: скільки вдалося знищити

Ніч 5 травня для Дніпропетровщини видалась непростою. Росіяни випустили по області декілька безпілотників.

Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. Але Нікополь знову постраждав від важкої артилерії.

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На Дніпропетровщині знищили дрони

Наші захисники з ПвК "Схід" ліквідували ворожі БпЛА. Сили ППО збили над областю два дрони окупантів.

Втім, ніч видалася непростою для жителів Нікополя – ворог гатив по місту з важкої артилерії. Окупанти поцілили по оселях мирних людей. Понівечили 10 приватних будинків, господарську споруду, газогони та електромережі. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Нікополя / фото Микола Лукашук

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