Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: скільки вдалося знищити
5 травня 2023, 08:27Читать новость на русском
Джерело:Микола Лукашук
Ніч 5 травня для Дніпропетровщини видалась непростою. Росіяни випустили по області декілька безпілотників.
Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. Але Нікополь знову постраждав від важкої артилерії.
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На Дніпропетровщині знищили дрони
Наші захисники з ПвК "Схід" ліквідували ворожі БпЛА. Сили ППО збили над областю два дрони окупантів.
Втім, ніч видалася непростою для жителів Нікополя – ворог гатив по місту з важкої артилерії. Окупанти поцілили по оселях мирних людей. Понівечили 10 приватних будинків, господарську споруду, газогони та електромережі. На щастя, минулося без постраждалих.
Наслідки обстрілу Нікополя / фото Микола Лукашук
Знищення дрона над Києвом: що відомо
- Ввечері 4 травня Київ атакували дрони. Сили ППО збили об'єкт над столицею.
- Вибухова хвиля внаслідок падіння безпілотника пошкодила будівлю торгового центру. Пожежа виникла на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ.
- Внаслідок ураження уламків літального апарату вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та скло. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих немає.
- До речі, уламки дрона впали біля вокзалу.
- Нагадаємо, що вночі 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". У Києві всі БПЛА збила ППО. Однак у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків.