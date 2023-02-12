Схід та Південь атакували іранські дрони: у Дніпрі чули вибух

Увечері 12 лютого в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунали вибухи.

Ворог атакує за допомогою дронів-камікадзе. Загроза атаки безпілотниками зберігається і на Півдні, повідомляє 24 Канал.

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У Дніпрі чули вибухи

Близько 20:00 12 лютого повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області. Буквально через лічені хвилини місцеві телеграм-канали повідомили про вибух в Дніпрі. За попередніми даними, це результат роботи сил ППО.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти знову запустили дрони. Також посадовець підтвердив роботу ППО.

Знову "мопеди". Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе,

– написав Лукашук.

За даними моніторингової групи Monitor, росіяни знову атакують іранськими дронами-камікадзе і станом на 20:18 вони рухаються у бік Харківщини.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спершу попередив про 2 дрони на Півдні, а згодом відзначив, що більше безпілотників окупанти випустили на Схід, тож посадовець закликав мешканців цих регіонів бути обережними.

Станом на 20:25, як повідомляє телеграм-канал "Николаевский Ванек", у повітрі щонайменше 3 дрони – по одному в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Відбій тривоги оголосили о 21:03.

Правила безпеки під час тривоги

Найперше – не ігноруйте сигнал тривоги, адже є загроза атаки. Не менш важливо не публікувати фото й відео, на яких видно роботу ППО, адже це те, що може допомогти ворогу.

Якщо ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути успішна робота сил ППО. Та все ж, якщо був приліт – не публікуйте фото з наслідками атаки й особливо уламки дрона, на якому є серійний номер. Такі фото так само може використати ворог.