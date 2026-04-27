На одному з напрямків позиції України та Росії розташовані впереміш: огляд фронту від ISW

Окупанти намагаються "просочуватися" на різних напрямках. Українські сили проводять обмежені контратаки.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, окупанти продовжують використовувати тактику інфільтрацій. Значних змін ліній фронту немає.

Де росіяни проводять інфільтрації?

Російські війська провели інфільтрацію в Сумській області.

Геолоковані кадри, опубліковані 24 квітня, показують, як українські сили завдають удару по російській позиції в південно-східній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми).

Окупанти продовжують проводити інфільтраційні місії в Костянтинівці та навколо неї.

Геолоковані кадри, опубліковані 25 і 26 квітня, демонструють як Сили оборони б'ють по позиціях у північно-східній та південно-західній частинах Костянтинівки, а також на південних околицях міста після того, як туди інфільтрувалися окупанти.

Геолоковані кадри за 25 квітня також показують удари українських сил по позиціях у східній частині Довгої Балки та на південь від Степанівки (обидва населені пункти на південний захід від Костянтинівки) після того, як туди проникли росіяни.

Російські війська закріплюються в раніше інфільтрованих районах на Олександрівському напрямку, тоді як українські сили продовжують там контратаки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 26 квітня, що окупанти утримують Березове та південну частину Новогригорівки (обидва населені пункти на південний схід від Олександрівки). Раніше російське військове командування перекинуло підкріплення в райони Березового та Новогригорівки, щоб запобігти подальшому просуванню українських сил.

Машовець також заявив, що українські сили звільнили Вороне (на південний схід від Олександрівки).

Лінія фронту на Гуляйпільському напрямку залишається динамічною та нестабільною. На захід і північний захід від Гуляйполя російські та українські позиції розміщені впереміш.

Машовець повідомив 26 квітня, що російські малі піхотні групи діють на захід від Гуляйпільського (південний захід від Гуляйполя), між Гуляйпільським і Новоселівкою (на захід від Гуляйпільського), на захід від Гіркого (на захід від Гуляйполя), на захід від Добропілля, а також поблизу Верхньої Терси й Воздвижівки (усі – на північний захід від Гуляйполя).

Тим часом українські сили одночасно утримують позиції на північний захід від Солодкого (північний схід від Гуляйполя), на схід від Добропілля, на схід і південь від Залізничного (на захід від Гуляйполя), а також на північно-західних околицях самого Гуляйполя.

Заяви Машовця про перемішані позиції обох сторін демонструють "дірчастий" характер фронту на Гуляйпільському напрямку та відсутність суцільної лінії оборони, що призвело до змішаного розташування українських і російських сил.

Огляд військового також свідчать, що російські війська, ймовірно, інфільтрувалися навколо наявних українських позицій на захід і північний захід від Гуляйполя, у центральній та східній частинах Святопетрівки, а також на схід і південь від Залізничного, а не захопили їх, як ISW оцінював раніше.

На якому напрямку ворог зосередив основний удар?

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу заявив, що однією з проблемних ділянок фронту зараз є Сумщина. Під контролем росіян там близько 350 кілометрів квадратних території.

Ступак пояснив, що мета ворога – не наступ на Суми, а відволікання українського Генштабу.

Росіяни намагаються розтягнути фронт і змусити Україну перекидати людей та техніку з інших напрямків. Головним пріоритетом Росії, за словами експерта, залишається Донеччина, зокрема район Костянтинівки, Покровська та Мирнограда. Туди, як повідомляє розвідка, перекинули близько 20 тисяч російських резервістів.

Майор НГУ Володимир Назаренко своєю чергою заявляє, що на Покровському напрямку росіяни щодня тиснуть і намагаються просочитися між українськими позиціями малими групами.

За словами офіцера, ворог компенсує технологічне відставання великою кількістю піхоти. У бій кидають швидко підготовлених мобілізованих, найманців і засуджених, яких навчають лише 2 – 4 тижні. Вони рухаються через посадки, бліндажі та укриття, намагаючись продавити оборону масою. Назаренко зазначив, що більшість таких штурмів Сили оборони зривають ще на підході.