Тактика "тисячі порізів": чому росіяни не змогли втримати позиції на Дніпропетровщині

За останні місяці Силам оборони вдалося майже повністю звільнити Дніпропетровську область від ворога. Це стало можливим завдяки тому, росіяни не мали повного контролю над територією.

Окупанти не встигли створити нормальну оборону. Це дозволило українським силам провести контратаку й відтіснити противника, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Завдяки ЗСУ вибили росіян з Дніпропетровщини?

Росіяни часто використовували такі звані "флаговтики" – заходили у село невеликими групами, встановлювали прапор і намагалися видати це за захоплення населеного пункту. Насправді ж у багатьох населених пунктах їх було дуже мало або не було взагалі.

Станом на кінець березня активна фаза наступальної операції на Дніпропетровщині завершилася. На картах DeepState немає повністю "зачищених" територій – усі звільнені населені пункти залишаються в "сірій зоні", бо там ще фіксують окремі групи росіян. Повна зачистка потребує часу.

Водночас командир батальйону "Сапсани" Михайло "Депутат" Трач пояснює, що російські сили застосовують тактику "тисячі порізів", тобто діють невеликими піхотними групами, які просочуються на окремі ділянки, не встановлюючи суцільного контролю. За його словами, такі групи можуть ховатися у підвалах або укриттях і залишатися на місцевості без повноцінного утримання території, що ускладнює її швидке очищення.

Яка ситуація у Дніпропетровській області?