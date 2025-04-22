На Дніпропетровщині нетвереза жінка наїхала на кладовище: пошкоджена могила захисника
- У Дніпропетровській області жінка в нетверезому стані наїхала на кладовище, пошкодивши могилу загиблого захисника.
- Поліція встановила особу водійки, яка залишила місце події, та розв'язує питання про її притягнення до відповідальності.
У Дніпропетровській області жінка, перебувавши у нетверезому стані, скоїла наїзд на авто на територію кладовища. Внаслідок ДТП постраждала могила полеглого захисника.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
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Що відомо про наїзд на кладовище у Дніпропетровській області
Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 21 квітня о 20:30 на території кладовища в місті Тернівка у Дніпропетровській області.
За попередніми даними, водійка не впоралася з керуванням та допустила наїзд на декілька місць поховань. Внаслідок зіткнення значних пошкоджень зазнала одна з могил, де похований загиблий захисник України,
– мовиться у повідомленні.
Далі водійка залишила місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Зрештою поліцейські встановили особу порушниці. В момент ДТП вона перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо правової кваліфікації події та притягнення жінки до відповідальності.
До слова, раніше у Вінниці пограбували могилу українського захисника Назарія Гринцевича "Грєнки". Правоохоронці виявили жінку, причетну до цього злочину, їй уже обрали запобіжний захід та призначили домашній арешт у нічний час на 60 діб.