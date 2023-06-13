Зв'язані діти й повна антисанітарія: у Дніпропетровському інтернаті виявили кричущі порушення

Співробітники Офісу омбудсмана Дмитра Лубінця проінспектували Дніпропетровський будинок-інтернат. Як виявилось, діти живуть у нелюдських умовах.

Лубінець запевнив, що ситуація в інтернаті перебуває вже тиждень під його контролем. За словами омбудсмана, моніторингова група виявила, що діти живуть у жахливих умовах і систематично піддаються побиттю з боку вихователів.

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Які порушення виявили в інтернаті

Як повідомляється, один вихованець інтернату був у ліжку зі зв'язаними руками. Персонал пояснив, що у хлопця нервовий напад, однак у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

Також інспекція виявила інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. Ба більше, для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.

Діти живуть у жахливих умовах / Фото з телеграму Лубінця

Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, моніторингова група зафіксувала такі порушення:

систематичні випадки отримання підопічними тілесних ушкоджень. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями;

деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;

для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації;

не вистачає персоналу;

немає найпростішого укриття: під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.

деякі приміщення потребують негайного ремонту;

невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їхнє право на приватність.

таргани в харчоблоці.

Лубінець стверджує, що задля поновлення порушених прав вихованців інтернату, були скеровані відповідні листи реагування до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА.