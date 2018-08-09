Дніпряни перетворили жигулі на басейн і каталися містом: вражаюче відео

У неділю, 5 серпня, двоє молодиків із Дніпра зробили зі старого жигуля басейн на колесах. Вони під гучну музику каталися містом, вживаючи слабоалкогольні напої.

Коли дуже хочеться на Мальдіви, а ти досі у Дніпрі – двоє містян знайшли незвичний спосіб, як врятуватися від спеки і влаштувати собі курорт просто на вулиці.

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Вони перетворили звичайний жигуль на басейн. Пікап їздив лівим берегом під гучну музику. Багажник машини наповнили водою з піною. Самі ж відпочивальники попивали слабоалкогольні напої під парасолькою. Таке красиве життя неабияк вразило перехожих.

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