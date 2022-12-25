У Дністрі – забруднення нафтопродуктами: влада попередила про небезпеку
Джерело:Івано-Франківська ОВА
У річку Дністер на території Львівської області потрапили нафтопродукти. Зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.
Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що о 9:50 у село Журавеньки Букачівецької громади приїхали рятувальники.
Раніше Буковину сколихнув землетрус
Внаслідок забруднення води в річці Дністер у Львівській області 24 грудня виявили забруднення нафтопродуктами річки в Галичі,
– йдеться в дописі.
Що відомо станом на зараз
Рятувальники вивчають ділянку річки для можливого встановлення бонових загороджень. За результатами лабораторних досліджень вміст нафтопродуктів у воді перевищує допустиму норму у 200 разів.
Зазначають, що мешканці навколишніх населених пунктів проінформовані.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Триває ліквідація надзвичайної ситуації,
– додала Світлана Онищук.
Додамо, що 23 грудня в Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Постраждалих внаслідок природного явища, на щастя, не було.