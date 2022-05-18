Днями окупанти планують знову звинуватити Україну в руйнуваннях Маріуполя: залучать світові ЗМІ

Вже нікого не дивує, що у своїх злочинах Росія часто звинувачує Україну, а всі докази щодо злочинів країни-агресора пропагандисти називають "постановкою".

Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що цього разу Росія хоче звинуватити Україну в руйнуваннях Маріуполя.

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З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам світових ЗМІ знищені райони Маріуполя та звинуватити саме Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців.

Для такої пропаганди росіяни вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, які зібрали зі всіх окупованих районів Донецької області. Також загарбники планують звезти в місто з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які будуть розповідати іноземним журналістам про "злочини", які нібито вчиняли захисники Маріуполя.

До пропагандистської вистави планують залучити світові ЗМІ

За інформацією Сил оборони Запорізького краю, російські загарбники до участі у пропагандистській брехливій виставі планують залучити представників ЗМІ з різних країн, зокрема з Франції, ФРН, Японії, КНР, США, Греції, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Застерігаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави,

– попереджають Сили оборони.

Звинувачують ЗСУ в обстрілі мирних мешканців

А оскільки брехня Росії не має меж, то, окрім запланованих "вистав" у Маріуполі, російські окупанти вже не вперше поширюють фейки про те, що нібито підрозділи Збройних Сил України обстрілюють мирні села області. Для того, аби пропаганда працювала, росіяни відзняли та поширюють відео, на якому невідома жінка розповідає про те, як українці нібито обстріляли село Лісне. Звісно, це відео вже розлітається російськими телеграм-каналами.

Нагадаємо, що постановкою росіяни називали вчинені ними ж звірства на Київщині та кривавий обстріл вокзалу в Краматорську. Також прикладом брехні та звинувачень є обстріл у квітні росіянами цистерни з азотною кислотою у Рубіжному. Щойно окупанти зрозуміли наслідки атаки, то одразу почали заявляти про обстріли з української сторони.

Для того, аби виправдати обстріл цивільних об'єктів та житлових кварталів, російські пропагандисти стверджують, що прямо посеред населених пунктів "розташовані вогневі позиції ЗСУ". Часто мовиться саме про лікарні та школи.

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