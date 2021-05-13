До 2024 планують встановити 1,5 тисячі камер фото та відеофіксації порушень ПДР, – Геращенко

Антон Геращенко заявив, що до 2024 року планується встановлення 1,5 тисячі стаціонарних камер фото та відеофіксації порушень ПДР. За його словами, кожен такий прилад дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що нині вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року – заплановано близько 400. Про це він повідомив 13 травня на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

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Ми плануємо реалізувати відразу 4 підходи: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП,

– сказав Антон Геращенко.

Заступник глави МВС також розповів про плани застосування у майбутньому моделі за прикладом шведської Vision zero, що має на меті зменшити смертність на дорогах до нульового показника.

Згідно з дослідженням, більшість порушень скоюються через те, що громадяни схильні порушувати правила. А для того, щоб уникнути систематичних порушень ПДР, повинен бути контроль.

В Україні система фотовідеофіксації запрацювала 1 червня 2020 року. А наприкінці листопада минулого року почали діяти нові правила дорожнього руху

Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу