До 2030 року Росія хоче мобілізувати ще 3 мільйони людей та поповнити озброєння, – Макрон

Росія продовжує переозброюватися, 40% бюджету країни йде на оборону. Так до 2030 року країна-агресорка хоче мобілізувати додатково ще три мільйони солдатів та виробити більшу кількість танків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення президента Франції Еммануеля Макрона.

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Росія може загрожувати всій Європі

За словами французького президента, в наступні роки Кремль планує залучити до війська більше солдатів та додати 4000 танків. Така масштабна воєнна підготовка Росії є небезпечною і для країн Європи, ще і на тлі того, що росіяни вже втручаються у внутрішню політику західних країн.

Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Це не просто російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт. Ця агресивність здається далекою, але вона дуже близько. Росія уже втручається в наші вибори та отруює своїх опозиціонерів. Вони скрізь поширюють пропаганду,

– зазначив Макрон.

Еммануель Макрон також повідомив, що на території Європи будуть збільшувати фінансування для виробництва танків та гелікоптерів. Франція планує наступного тижня зібрати начальників штабів усіх країн, які готові "гарантувати майбутній мир в Україні".

Франція підтвердила, що хоче відправити своїх військових для миротворчої місії в Україні. Також, за словами Макрона, скоро розпочнеться дискусія щодо готовності Франції використати свою ядерну зброю для захисту країн ЄС.