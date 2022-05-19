До 25% Харківщини ще окуповані, але щодня показник зменшується, – Синєгубов

Приблизно 20-25% території Харківської області все ще перебувають під російською окупацією.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, спочатку було окуповано 22 територіальні громади, зараз кількість значна менша, і зменшується з кожним днем.

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Чим далі, тим важче

Водночас очільник області пояснив, що просуватись далі та звільняти наступні окуповані території все важко. Це пов’язано з тим, що ворог зараз зосередив всі свої сили та увагу на утриманні позицій.

Тобто, це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши свою тактику. Тут він тримається — і ми, ціною життя наших захисників, виборюємо кожен метр нашої території,

– пояснив Синєгубов.

Все завдяки успішних контратакам

Нагадаємо, що 16 травня у Міноборони заявили, що Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. За словами Ганни Маляр, ЗСУ вже невдовзі зможуть просунутися впритул до українського кордону, зокрема на цій ділянці вже тривають ці протистояння. Заступниця міністра оборони пояснила, що відтісняти окупантів з українських територій допомагають одразу декілька контратак, які українські військові проводять одночасно.

Зокрема сьогодні стало відомо, що українські захисники на Харківському напрямку в період з 5 травня звільнили вже 23 міста і села.

Проте Генштаб ЗСУ зазначав, що російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції. Також ворог активно обстрілює населені пункти Харківщини та саме місто.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину

Сьогодні, 19 травня, о 4 ранку загарбники знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Також вже другу добу поспіль російські окупанти атакують село Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Також відомо, що впродовж минулої доби росіяни обстріляли Лозівський район. Там поранень зазнала 63-річна жінка, яку в ніч проти 19 травня госпіталізували.

Окрім цього, впродовж останньої доби російські окупанти обстрілювали Прудянку та Вільхуватку, внаслідок атаки поранень зазнали 3 цивільних людини. Ще троє людей отримали поранення через обстріли Салтівки та П’ятихатки.

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