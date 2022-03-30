До 50 загинули, ще 100 поранені, – мер Ірпеня про втрати серед військових і ТрО

Збройні Сили України29 березня звільнили Ірпінь, що на Київщині від російських вбивць. Місто звільнили підрозділи СБУ "Альфа" та "Омега", головне розвідуправління, 80 та 72 бригади, тероборона.

Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин 30 березня. Він зазначив, що 16 хлопців з територіальної оборони загинули.

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"Це наші герої. Ще 29 в лікарні. Якщо додати ще ЗСУ, то до 50 людей загинули і є 100 поранених", – сказав Маркушин.

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Мер зазначив, що відвоювавши Ірпінь сили оборони не дали пройти ворогу в Київ. Окупанти хотіли зробити місто плацдармом наступу на столицю, до якої всього 5 кілометрів.

На сьогодні немає інформації щодо кількості жертв серед мирного населення, але під час потужних бойових дій мешканців ховали в дворах, парках. Думаю, що це приблизно 200 – 300 людей,

– розповів Маркушин.

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