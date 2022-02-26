До 7 батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі та Вишгорода

Росія продовжує наступ. Сили окупантів зосереджені у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.

Про це йдеться у зведенні станом на 11:00 26 лютого щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.

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Армією зупинено до 7 батальйонних тактичних груп ворога

Так, на Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі та Вишгорода. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.

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