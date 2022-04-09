До 9 травня окупанти не зможуть "нашкрябати" сили, – військовий аналітик

У росіян фактично не залишились сил та техніки. Вони зазнали значних втрат. Навіть за тими даними, які "визнає" російська сторона – вони нібито втратили 500 танків.

Для порівняння, наприклад, уся армія Італії має на озброєнні всього 200 танків. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін.

Цікаво Цю війну не можна виправдати, – Джонсон перелічив, що робитиме Лондон для захисту України

Чимало європейських країн не мають на озброєнні такої кількості військової техніки, як Україні вже вдалось знищити або захопити у ворога.

Як пояснив Левін, навіть якщо росіяни зараз спробують дістати законсервовану техніку, це займе від 1 до 3 місяців, аби почати використовувати її.

До 9 травня я не бачу, звідки вони можуть "нашкрябати" ці сили. Тобто бої будуть, буде кровопролиття, але вони не зможуть створити жодні "котли",

– зазначив військовий аналітик.

Крім того, на думку Левіна, до того часу вони не зможуть дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Військовий аналітик про сили Росії: дивіться відео