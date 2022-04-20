До 9 травня перестануть активно наступати, і десь до липня будемо їх знищувати, – Арестович

Окупанти розпочали активний наступ на Донбасі, проте українці не сумніваються в своїй перемозі. Олексій Арестович каже, що активна фаза продовжиться до 9 травня.

Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, якщо надійде західне озброєння, то війна в Україні закінчиться протягом наступних місяців.

Сценарій цілком може бути такий – до 9 травня вони (окупанти - 24 канал) здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде й раніше. А далі позиційна війна і десь до липня ми будемо їх потрохи знищувати на нашій землі,

– заявив Арестович.

На його думку, після цього росіяни стануть "шовковими", підуть на перемовини і “заберуться” щонайменше до такого стану, як було 23 лютого.

Але, як наголосив радник глави ОП, для цього є головна умова – якщо надійде достатня кількість західної зброї, насамперед далекобійна артилерія.

"Якщо цього не буде – це буде позиційна "метушня", дуже довга і складна для обох сторін", – додав Арестович.

До слова, російські окупанти не полишають планів оточити українські війська в зоні ООС. Так, вони збираються наступати в бік міста Лиман, щоб вийти на північний схід від Слов'янська. Про це запевняє Генштаб ЗСУ.

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