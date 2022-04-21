До 9 травня Путін хоче показати не просто перемогу, – військовий експерт

Володимиру Путіну потрібна гарна картинка до 9 травня. Тому найближчим часом в Україні можливе загострення.

Ситуація може стати гарячішою. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"До 9 травня їм потрібно показати не просто перемогу. Вони (росіяни – 24 канал) хочуть показати потужну картинку потужної пропаганди, присвяченої до 9 травня", – наголосив Мусієнко.

"Росія створить постановку битви Другої світової"

За його словами, Росія має намір зробити постановку битви часів Другої світової війни – коли рухатимуться танки, артилерія, важке озброєння.

Найімовірніше, вони пробуватимуть робити це у місцях із найпридатнішими умовами – де є степ, менш лісиста місцевість, кращі умови для проходження техніки,

– зауважив експерт.

Він пояснив, окупанти найближчими днями намагатимуться прориватися. Адже їм потрібна картинка, щоб показати, ніби вони наступають.

"Варто очікувати, що ситуація дещо стане гарячішою. Вона може загострюватися", – наголосив військовий експерт.

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