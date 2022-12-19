До Білорусі "кличуть" війну, – політолог назвав план Путіна щодо Лукашенка
Процес поглинання білоруського суверенітету Росією набуває все більших масштабів. Владімір Путін хоче втягнути Лукашенка та Білорусь у війну з Україною та навіть може розмістити в Білорусі військових очільників для керування наступом.
Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, приїзд Владіміра Путіна та Сєргєя Шойгу до Білорусі – це момент нагнітання ситуації навколо України та спроба вмовити Александра Лукашенка ще раз взяти участь в атаці на Київ.
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Навіщо Путіну Шойгу
Микола Давидюк переконаний, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу потрібен Путіну для того, щоб було кого робити крайнім за програш у війні.
Путін же не захоче бути крайнім, от у нього для цього є цілий міністр, якого можна зробити винним,
– сказав політолог.
Як відзначив Давидюк, видання New York Times опублікувало матеріал про те, що в Росії війною займаються ті, хто не має до неї стосунку. Сергій Шойгу за професією – МНСник, Пригожин – кухар, який займався кейтерінгом, а Рамзан Кадиров взагалі не має ніякої освіти.
І загалом, росіяни збираються відрядити до Білорусі на постійну ставку частину високопоставлених військових для участі в керування військами саме з прикордонних до України міст.
Можливо навіть Герасімов поїде в одне з Білоруських міст, наближене до кордону з Україною,
– зазначив Микола Давидюк.
Хитрий план Путіна
На думку політолога, Путін хоче не тільки ще раз втягнути Білорусь у наступ на Київ, а й, вірогідно, влаштувати війну на білоруській території для того, щоб уникнути руйнування російської інфраструктури, а натомість перенести ці руйнування на Білорусь, якій ніколи не виплатять репарацій, бо вона агресор, а не жертва.
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Микола Давидюк переконаний, що в російському керівництві вже зрозуміли, що війну програно, але зараз намагаються знайти вихід щоб зійтись на нічиїй або виграти. Саме тому зараз відбуваються ці поїздки в Білорусь для пошуку рішення.
"Може статись "бавовна" або прийти "рука Бога" і якогось Шойгу або Герасімова десь під Брестом теж може "спіткати невдча", як говорить стара українська казка", – зауважив політолог.
Що відбувається у Білорусі: головне
- 19 грудня російський диктатор запланував прибути у Мінськ для зустрічі з Александром Лукашенком. Імовірно, головною метою цього візити є вмовляння застосувати білоруські війська у війні проти України.
- Командувачі силами оборони України запевнили, що готові реагувати на будь-який розвиток подій.
- Збройні сили Білорусі отримали нову військову техніку та озброєння на фоні потенційної участі в наступальних операціях проти України. До військ ворожої держави надійшли засоби радіоелектронної боротьби.