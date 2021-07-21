До Білорусі прибувають перші ешелони російської техніки для військових навчань

У Білорусі з 10 по 16 вересня відбудуться спільні з Росією військові навчання "Захід-2021". Втім перші ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою почали прибувати вже 21 липня.

У повідомленні Міноборони зазначено, що вони прибувають для підготовки для участі в цій події. Водночас проведення маневрів під час навчань становить потенційну загрозу для України.

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Спільну військові стратегічні навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах у Білорусі та Росії. З 10 по 16 вересня військові обох країн відпрацьовуватимуть маневри.

Темою обрали "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави". Відомо, що навчання відбудуться на полігонах і ділянках Гродненської та Брестської областей.

Білоруські військовослужбовці наразі проходять спеціальну підготовку. Зокрема опановують нові сучасні зразки озброєння.

Як в Україні та НАТО реагують на навчання "Захід-2021"