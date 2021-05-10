До бойовиків на Донбас збирається ватажок окупованої Росією частини Грузії

Очільник самопроголошеної Південної Осетії збирається відвідати окуповані Росією території України. Мовиться про Донецьку та Луганську області.
Джерело:Sputnik
Там лідер окупованої Росією частини Грузії зустрінеться зі ставлениками Росії Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.
Важливо Українські військові показали наслідки обстрілу ракетами житлових районів Мар'їнки: фото
Візит запланований вже на цей тиждень, однак точну дату наразі не повідомляють.
Глава південноосетинської держави візьме участь у святкових заходах, присвячених Дню "ДНР" 11 травня і Дню "ЛНР" 12 травня,
– мовиться у повідомленні.
Фактично Південна Осетія є такою ж невизнаною у світі квазіреспублікою, як і "ДНР" та "ЛНР". Тож, усе, що можуть собі дозволити ці "країни" – це влаштовувати такі "міжнародні візити" один до одного.