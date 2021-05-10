До бойовиків на Донбас збирається ватажок окупованої Росією частини Грузії

Очільник самопроголошеної Південної Осетії збирається відвідати окуповані Росією території України. Мовиться про Донецьку та Луганську області.

Там лідер окупованої Росією частини Грузії зустрінеться зі ставлениками Росії Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

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Візит запланований вже на цей тиждень, однак точну дату наразі не повідомляють.

Глава південноосетинської держави візьме участь у святкових заходах, присвячених Дню "ДНР" 11 травня і Дню "ЛНР" 12 травня,

– мовиться у повідомленні.

Фактично Південна Осетія є такою ж невизнаною у світі квазіреспублікою, як і "ДНР" та "ЛНР". Тож, усе, що можуть собі дозволити ці "країни" – це влаштовувати такі "міжнародні візити" один до одного.

Що відомо про Південну Осетію? Це грузинський регіон, який у серпні 2008 року окупувала Росія. Країна-агресор тоді окупувала 20% території Грузії та створила 2 так званих держави – Абхазію та Південну Осетію. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Росії. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Це грузинський регіон, який у серпні 2008 року окупувала Росія. Країна-агресор тоді окупувала 20% території Грузії та створила 2 так званих держави – Абхазію та Південну Осетію. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Росії. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією.

Південна Осетія визнала незалежність "ДНР" і "ЛНР" у 2014 році. А у 2017 році Південна Осетія і "ДНР" уклали договір про дружбу і взаємодопомогу.