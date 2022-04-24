До будинку в Одесі, куди влучила ракета росіян, несуть квіти та іграшки

24 квітня 2022 , 17:42
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Джерело:

Суспільне Одеса

До житлового будинку, в який 23 квітня влучила ворожа ракета, одесити приносять квіти та іграшки. Таким чином містяни вшановують пам'ять загиблих внаслідок обстрілу.

У переддень Великодня росіяни обстріляли житловий будинок в Одесі. Внаслідок прильоту загинуло 8 людей – в тому числі 3-місячне немовля та його мати. 

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На місце трагедії одесити почали приносити квіти та дитячі іграшки. 

До зруйнованого будинку приносять квіти та іграшки / Фото Суспільне Одеса

Окрім загиблих, внаслідок обстрілу є 10 постраждалих. Усі вони в стабільному стані. 

До зруйнованого будинку приносять квіти та іграшки / Фото Суспільне Одеса

Росіяни продовжують чинити нелюдські злочини проти українців – нищити цивільну інфраструктуру та вбивати невинних людей. Це є кричущим порушенням правил ведення війни. За це окупанти обов'язково поплатяться. 

До зруйнованого будинку приносять квіти та іграшки / Фото Суспільне Одеса

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Автор: Ярослава Прадід