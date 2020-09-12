До будинку журналіста розслідувальної програми "Схеми" Михайла Ткача вночі 12 вересня проникли невідомі. Раніше у помешканні Ткача виявили ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

Невідомий на горищі будинку Ткача

Журналіст почув дивні звуки із горища, оскільки живе на останньому поверсі. Хоча напередодні люки на горище поліція опечатала скотчем через ймовірне прослуховування розслідувача. Про це Михайло Ткач написав на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Прослушка у журналіста Ткача: поліція знайшла ще кілька підозрілих отворів

Коли приїхали правоохоронці, вони виявили, що в одному з під'їздів були зірвані "пломби", через які міг проникнути невідомий. Проте, за словами адвоката Ткача Миколи Донєва, поліція на горищі нікого не знайшла.

Експертка візуально оглянула місце події та "на око" визначилася, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити, чи там хтось був. Мабуть, все-таки ні,

– зазначив адвокат.

Донєв припустив, що невідомому вдалось до приїзду поліції швидко покинути горище. Команда "Схем" пов'язує інцидент із встановлення "прослушки" у помешканні Ткача.

Прослуховування Ткача: що відомо

8 серпня журналіст повідомив про ймовірність прослуховування у його будинку. Ткач помітив дірку у стелі.

Поліція, оглянувши квартиру, заявила що в будинку не виявлено техніки для "прослушки"

Як розповідає редакторка "Схем" Наталія Седлецька, слідчі поводились досить дивно. Наприклад, для перевірки будинку із собою взяли лише викрутку, скотч та гілочку.

Пізніше правоохоронці таки знайшли 3 дивні отвори у стелі, які, ймовірно, використовувались для прослуховування.



Поліція оглядає "зірвані пломби" люку / Фото Наталки Седлецької