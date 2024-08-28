До чого можуть готуватися ЗСУ на Південному напрямку: огляд фронту від Світана

ЗСУ активно працюють і мають успіхи в Курській області. Росіянам довелося знімати частину військ із Запорізького та Херсонського напрямку, аби підсилити Курський.

Як цим можуть скористатись Збройні Сили України – в щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Що відбувається в Бєлгородській області

В соцмережах російські воєнкори галасують, що ЗСУ вдалося зайти на територію Бєлгородської області в населений пункт Журавлівка.

Раніше росіяни розпочали атаки дещо південніше – біля Вовчанська, що на Харківщині. Світан пояснив, що лобовими атаками звідти видавити їх силам оборони складно, тому почали працювати по флангах.

Оптимальний варіант – розширювати цей плацдарм, заходити на Бєлгородську територію і зрізати російські клини на Харківщині,

– зауважив льотчик-інструктор.

Мінус Су-25

На Краматорському напрямку українські сили оборони збили російський літак Су-25. З кадрів, що з’явилися в мережі, видно, що по судну відпрацював зенітно-ракетний комплекс.

По-перше, це показник, що росіяни продовжують здійснювати значну кількість польотів на малих висотах і навіть потрапляють в радіус ураження українських ЗРК.

По-друге, росіяни не бояться втрачати штурмовиків та пілотів. Хоча найбільш професійні льотчики закінчилися ще у 2022 – 2023 роках, зауважив Світан.

Бої на Півдні

Відомо, що для підсилення росіяни перекидають частину військ на Курщину із південного напрямку окупованих територій України.

Світан припустив, що цілком імовірно можна буде побачити невдовзі рух ЗСУ у напрямку Пологів та Василівки.

Своєю чергою перерізання сухопутного коридору до Бердянська унеможливить логістику росіян до Криму.

Імовірно, підготовка до майбутніх контратак уже відбувається. Вже бої тривають на Курщині, є захід на Бєлгородську область, можливий захід на Брянську,

– підкреслив військовий експерт.