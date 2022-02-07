До Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Росії
Джерело:BlackSeaNews
Група кораблів Північного та Балтійського флотів Росії зайде у Чорне море 8 –9 лютого. Мовиться про 6 великих десантних суден.
За інформацією моніторингової групи BlackSeaNews, ці кораблі можуть взяти участь у російському вторгненні з берега Чорного й Азовського морів.
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До Чорного моря зайдуть кораблі Росії
8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів Росії,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, 8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії:
- "Королев",
- "Калининград",
- "Минск".
Вже наступного дня до них мають намір долучитися три великі десантні кораблі Північного флоту:
- "Петр Моргунов",
- "Оленегорский горняк",
- "Георгий Победоносцев".
До Середземного моря увійшли танкер і крейсер
У звіті йдеться, що 6 лютого до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту Росії VYAZMA. Він був у загоні кораблів у складі ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого корабля "Вице-адмирал Кулаков".
А 7 лютого до Середземного моря через Гібралтар прибув російський ракетний крейсер "Маршал Устинов".
Наразі в Середземному та Чорному морях сконцентровано всі 3 наявні у Росії ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", що в радянські часи йменували "вбивцями авіаносців",
– йдеться у звіті.
У моніторинговій групі додали, що незабаром стане зрозуміло, чи увійдуть до Середземного моря фрегат "Адмирал флота Касатонов" і великий корабель "Вице-адмирал Кулаков".Зверніть увагу! Нещодавно розвідники Військово-Морських сил взяли участь у навчаннях та тренуваннях з бойової готовності у Чорному морі. Усе відбувалося у взаємодії з підрозділами Повітряних сил.
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