До Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Росії

Група кораблів Північного та Балтійського флотів Росії зайде у Чорне море 8 –9 лютого. Мовиться про 6 великих десантних суден.

За інформацією моніторингової групи BlackSeaNews, ці кораблі можуть взяти участь у російському вторгненні з берега Чорного й Азовського морів.

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До Чорного моря зайдуть кораблі Росії

8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії:

"Королев",

"Калининград",

"Минск".

Вже наступного дня до них мають намір долучитися три великі десантні кораблі Північного флоту:

"Петр Моргунов",

"Оленегорский горняк",

"Георгий Победоносцев".

До Середземного моря увійшли танкер і крейсер

У звіті йдеться, що 6 лютого до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту Росії VYAZMA. Він був у загоні кораблів у складі ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого корабля "Вице-адмирал Кулаков".

А 7 лютого до Середземного моря через Гібралтар прибув російський ракетний крейсер "Маршал Устинов".

Наразі в Середземному та Чорному морях сконцентровано всі 3 наявні у Росії ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", що в радянські часи йменували "вбивцями авіаносців",

– йдеться у звіті.

У моніторинговій групі додали, що незабаром стане зрозуміло, чи увійдуть до Середземного моря фрегат "Адмирал флота Касатонов" і великий корабель "Вице-адмирал Кулаков".

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