До Дня Незалежності на Харківщині посилили комендантську годину: починатиметься о 19:00

На декілька днів на Харківщині змінили час комендантської години. Вона починатиметься раніше, ніж зазвичай.

Відповідну інформацію глава Харківської ОВА опублікував ввечері 20 серпня. Зміни комендантської години діятимуть до 25 серпня.

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На Харківщині змінять час комендантської години

Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 до 7:00 години наступного дня,

– написав очільник Харківської ОВА.

Також він повідомив, що у День Незалежності комендантська година триватиме 36 годин: "Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня".

Олег Синєгубов попрочив з розумінням поставитись до таких заходів та підготуватися бути вдома та укриттях протягом цього часу. Глава Харківської обласної адміністрації уточнив, що під час комендантської години заборонено:

перебувати у громадських місцях;

пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Натомість потрібно перебувати вдома, а під час тривоги переходити в укриття цивільного захисту.

"День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними", – пояснив свою позицію Олег Синєгубов.

Комендантська година в Україні: останні новини

З початку повномасштабної війни в Україні почали запроваджувати комендантську годину. Вона ефектина для безпеки громадян та пошуку диверсантів.

Верховна Рада України ще у липні повідомляла, що хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години.

Тоді Верховна Рада пропонувала ввести штрафи у розмірі від 510 до 850 гривень. При повторному порушенні – від 1700 до 3400 гривень. Складати протокол на порушення у випадку запровадження змін могла тільки поліція.

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