До Феодосії направили "вогняну писанку": "Мадяр" підтвердив удар по нафтовому терміналу
- Сили безпілотних систем завдали ударів по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії, пошкодивши резервуари з паливом.
- Українські дрони також вразили зенітні ракетні комплекси та склади російської армії на тимчасово окупованих територіях.
Сили безпілотних систем вдарили по "Морському нафтовому терміналу" в окупованій Феодосії. Також було пошкоджено кілька зенітних ракетних комплексів, інше озброєння та склади російської армії.
Про це 8 квітня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".
Які наслідки ударів по об'єктах ворога на ТОТ?
"Мадяр" проінформував, що українські бійці завдали серії ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, у СБС ЗСУ підтвердили удар по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, що у Криму. Оператори 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" уразили резервуари із паливом.
Окремо українські дрони вгатили по зенітних ракетних комплексах "Бук-М3" та "Тор-М2" на Запоріжжі та Донеччині.
Також під прицілом ЗСУ була рідкісна радіолокаційна станція "Зоопарк-1М". "Мадяр" уточнив, що це комплекс контрбатарейної боротьби із високою точністю.
Водночас на Луганщині росіяни втратили склади матеріально-технічного забезпечення в районі Суходільська. А також склади БпЛА та пункт передполітної підготовки дронів у Степному на Донеччині.
Нещодавні втрати ворога
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 7 квітня російська армія втратила 1 030 окупантів, 5 танків, а також багато іншої техніки та озброєння.
Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що знищення експортних спроможностей основних портів Росії завдасть їй сильних економічних збитків.
Завдяки цьому, пояснив Стерненко, агресор не зможе повноцінно фінансувати війну проти України.