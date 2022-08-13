До Італії прибуло перше судно з українським зерном

До італійського порту Равенні прибуло перше судно з України. Воно було завантажене українською аграрною продукцією.

Сталося це 13 серпня. Зауважимо, що уряд України повідомив про перше прибуття судна із зерном з українського порту до пункту призначення 8 серпня.

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У пресслужбі італійського МЗС повідомили, що раді прибуттю до Равенни першого корабля з кукурудзою та соєю з України.

Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі та в Середземномор’ї, реалізації домовленості про експорт зерна та підтримки стійкості Києва,

– наголосили в італійському відомстві.

Україна відновила експорт зерна завдяки угоді з ООН та Туреччиною

22 липня Україна у Стамбулі підписала так звану "зернову угоду" з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала й росія. Угода передбачає розблокування українських портів та експорт продовольства.

Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометрів). Завдяки угоді вдалося розблокувати порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Амбітні плати України

Наша держава планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він також додав, що прагне, щоб українські порти працювали як на вихід, так і на вхід.

Ціль України на майбутнє – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".

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