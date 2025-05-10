Мерц, Макрон і не тільки: до Києва прямують європейські лідери

Про свій візит до столиці України повідомив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом з ним до Києва прямують Еммануель Макрон, Кір Стармер та Дональд Туск.

Відповідну інформацію Мерц оприлюднив у Х вночі 10 травня, інформує 24 Канал.

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Лідери країн ЄС прямують у Київ

Новий канцлер Німеччини розповів, що відвідає столицю України не сам.

Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям варварського вторгнення Росії, що порушує міжнародне право,

– написав Мерц.

Також німецький канцлер закликав Росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, яке має створити умови для переговорів про справедливий і тривалий мир. Він наголосив на готовності західних лідерів підтримати мирні переговори, спрямовані на технічне впровадження припинення вогню та підготовку мирної угоди якнайшвидше.

Мерц додав, що кровопролиття має припинитися. Росія повинна зупинити свою незаконну агресивну війну, а Україна – отримати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

"Ми продовжимо розширювати нашу підтримку України. Допоки Росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину", – підсумував Мерц.

Крім того, візит до Києва у мережі анонсував і Макрон. Він оприлюднив фото з європейськими колегами, прокоментувавши його словами: "На шляху до Києва. За Україну, за Європу".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував "зустрічі" у межах "коаліції рішучих" 10 травня.