До Києва прибули перші врятовані із окупованих міст та сіл області
Джерело:Поліція Київської області
Низка населених пунктів Київської області перебуває під контролем російських загарбників. Сьогодні до столиці почали прибувати люди, яких врятували від окупантів.
Для тих, кого привозять до столиці, волонтери розгорнули польову кухню.. У поліції заявили, що серед тих, кого вдалося вивезти з-під окупації, є і поранені.
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До столиці прибули колони з Ірпеня та Романівки. Також транпорт виїхав до Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Правоохоронці та влада сподіваються сьогодні висвезти максимально можливу кількість людей з окупованих населених пунктів.
Усіх, хто прибув до Києва, перевіряють правоохоронці. До такої процедури просять поставитися з розумінням.
Прибуття перших врятованих з Київської області до столиці: дивіться відео
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