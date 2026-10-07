Вперше за 8 років: військове керівництво усіх 32 країн НАТО прибуло до Києва

До Києва 7 жовтня з офіційним візитом прибула делегація Військового комітету НАТО у складі представників усіх 32 країн-членів Альянсу. Військові посадовці проводять переговори з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України щодо ситуації на фронті та посилення оборонної підтримки.

Про проведення візиту повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне у своєму відеозверненні.

Що сказав Каво Драгоне про приїзд до України?

За його словами, ця поїздка стала виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу Збройних Сил України Михайлу Драпатому під час розмови в серпні поточного року.

Слід підкреслити, що це перший візит Військового комітету НАТО до української столиці за останні вісім років. Раніше, у червні, Київ також відвідувала делегація Північноатлантичної ради.

Переговори щодо ситуації на фронті

Військові представники союзників прибули в повному складі, щоб отримати актуальну оцінку оперативно-тактичної обстановки безпосередньо від українського командування. Під час зустрічей сторони детально обговорюють заходи щодо розширення військової допомоги та реагування на нагальні потреби ЗСУ.

Голова Військового комітету наголосив, що союзники залишаються непохитними у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч з Україною в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу,

– зазначив Каво Драгоне.

Відповідь на гібридні загрози Росії

Делегати також вшанували пам'ять українських захисників, які віддали життя або зазнали поранень під час відсічі російського вторгнення. Окремо очільник комітету звернувся до керівництва Кремля щодо спроб дестабілізації ситуації на території держав Альянсу.

Тим, хто вважає, що вчиненням диверсій, кібератак і порушенням повітряного простору країн НАТО їм вдасться підірвати цю підтримку та нашу рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі! Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність – міцніша, ніж будь-коли,

– наголосив адмірал.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників готуватися до подальших ворожих дій з боку Росії.

Очільник Альянсу наголосив, що Європа зіткнулася з повномасштабною війною та зростаючим переліком гібридних атак, тому єдиною реакцією має бути подальше посилення оборонної підтримки України. Він запевняв і в тому, що готуються непублічні та асиметричні відповіді на російські провокації.