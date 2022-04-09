До Києва прибули євродепутати з 11 країн, які відвідають звільнені передмістя

9 квітня 2022 , 10:27
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До УКраїни приїхали 35 парламентарів із 11 країн. Таким чином вони хочуть висловити підтримку нашій країні та допомогти вистояти в війні.

Відтак, створили неформальне об'єднання "United for Ukraine". Його очолив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

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Нас усіх об'єднує бажання допомогти Україні у цій війні, яка насправді є злочинною і яку можна охарактеризувати як війну кремлівського неонацизму. Ми хочемо подякувати вам, тому що це не війна України, насправді це наша війна, і українці наразі борються за свободу всього світу,
– сказав він.

За його словами, парламентарі-учасники неформального об'єднання будуть продовжувати боротися за:

  • постачання Україні всіх видів озброєнь;
  • впровадження усіх санкцій, включно з енергетичним ембарго на торгівлю з країною-агресором;
  • дбатимуть про надання Україні належного рівня гуманітарної допомоги;
  • якнайшвидшу інтеграцію до ЄС;
  • "план Маршала";
  • міжнародний трибунал для Путіна та Лукашенка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що європарламентарі в межах візиту до України 9 квітня відвідають звільнені від російських загарбників передмістя Києва.

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Автор: Оксана Княжик