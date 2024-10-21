До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін

До Києва з неанонсованим візитом 21 жовтня прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це міністр оборони США написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. ЗМІ зазначили, що цей візит Міністра оборони США є вкрай важливим на тлі майбутніх президентських виборів у США.

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Що відомо про приїзд Остіна в Київ

Ллойд Остін зазначив, що це вже його 4 візит у Київ, як Міністра оборони США.

Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну,

– написав він.

Глава Пентагону вже у Києві / Фото з акаунту Ллойда Остіна у соцмережі Х

Журналісти CNN тим часом розповіли, що під час свого візиту в Київ Остін зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Міністр оборони США має намір обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Кореспондентка CNN Наташа Бертранд також опублікувала відео з приїздом Остіна в українську столицю. На кадрах глава Пентагону виходить з потягу та тисне руку послу США в Україні Бріджит Брінк.

Остін приїхав у Київ / Відео з акаунту Наташи Бертранд у соцмережі Х

У виданні наголошують, що візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" та поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни.

Окрім цього у коментарі журналістам Остін висловив упевненість, що США та їхні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у 2025 році, хто б не був при владі.

Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі будуть надавати високий рівень підтримки. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, зокрема і додаткові системи, такі як NASAMS. Ми інвестували в це півтора, два роки тому, і незабаром ми почнемо спостерігати, як деякі з них уже почнуть працювати,

– сказав глава Пентагону.

Міністр також сподівається, що двопартійна підтримка України залишиться в Конгресі після виборів у листопаді 2024 року.