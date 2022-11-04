Радник Байдена приїхав до Києва та зустрівся зі Зеленським

До Києва з візитом прибув радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він уже провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо ввечері 4 листопада. Джейк Салліван прибув до України в день оголошення нового пакету оборонної допомоги від США.

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Салліван запевнив у підтримці на тлі проміжних виборів у США

Радник президента США Джейк Салліван у розмові з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком запевнив, що Вашингтон продовжить підтримку України й після проміжних виборів у США. Тут варто відзначити, що чимало республіканців роблять заяви щодо України під час передвиборчої кампанії про те, що не надаватимуть нашій державі коштів. Однак радник Байдена переконує, що підтримка залишиться непохитною.

Ми повністю маємо намір забезпечити наявність необхідних ресурсів і отримати голоси з обох сторін острова, щоб це сталося,

– цитує Саллівана видання Reuters.

Варто також зазначити, що це перший візит Джейка Саллівана з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. За даними ЗМІ, радник Байдена уже провів зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої обговорили деталі нової оборонної допомоги від США, Глава держави подякував раднику американського президента за підтримку України та вручив йому орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

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Водночас в Офісі Президента повідомили, що під час розмови з Єрмаком, Салліван по відеозв'язку поспілкувався з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та іншими представниками військового керівництва України. Раднику Байдена розповіли про ситуацію на фронті та про наслідки ракетних обстрілів росіян.

Напередодні Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

3 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які прибули до Києва.

Глава держави подякував американським політикам за підтримку та обговорив з ними важливість створення повітряного щита для України й прискорення деокупації України.

Окремо Зеленський обговорив з сенаторами російські удари по енергетичній інфраструктурі.