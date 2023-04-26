До Києва прямують перші вагони метро, які безкоштовно надала Польща,– Віталій Кличко

Невдовзі до Києва прибуде перша партія вагонів метро, які надають столиці в якості допомоги європейські партнери.

Він зазначив, що наразі і до транспортування готові 6 вагонів. Загалом столиця має отримати 60 руховмих складів.

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"Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту, підземка Києва безкоштовно отримає 60 вагонів", – зазначив Кличко.

Він уточнив, що йдеться про передачу рухомого складу серії №717.

Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. І ми дякуємо нашим партнерам за підтримку і всебічну допомогу! Отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки,

– повідомив мер Києва.

За його словами, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

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Раніше Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 76 міських автобусів, 40 сучасних швидких і 40 пожежних автомобілів.