До Київщини прибули 18 модульних будинків: цікаві фото

На Київщину привезли модульні будинки. У них житимуть фахівці, які наразі працюють у зруйнованих окупантами містах.

Невдовзі будинки почнуть монтувати у Бородянці. Про це розповів куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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На Київщину прибули 18 модульних будинків

За словами Кулеби, 18 модульних будинків забезпечать тимчасове проживання для фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих російськими загарбниками населених пунктах Київщини.

Конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни,

– зазначив посадовець.

Модульні будинки передала Закарпатська ОВА. Наразі вони перебувають в одному з логістичних штабів Київщини.

"Найближчими днями встановимо їх у Бородянці, чия інфраструктура найбільше постраждала від рук загарбників", – додав Кулеба.

Посадовець підсумував, що Київщина безмежно вдячна за допомогу та підтримку Закарпатській ОВА, Угорщині, Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center, Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found і американському суспільству.



На Київщину привезли 18 модульних будинків / Фото Олексія Кулеби



Їх передала Закарпатська ОВА / Фото Олексія Кулеби



Будинки дуже швидко монтуються / Фото Олексія Кулеби