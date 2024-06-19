Готуємо рішення до опалювального сезону: Зеленський записав звернення

Володимир Зеленський 19 червня записав традиційне вечірнє звернення. У ньому він повідомив, що влада готує рішення, які допоможуть українцям пройти опалювальний сезон.

Також цього дня є два приєднання до комюніке Саміту миру. Раніше зазначалося, що спільне комюніке буде відкритим і після завершення заходу. До нього можуть долучитися всі охочі, в тому числі ті країни, які не були присутніми на Саміті.

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Приєднання до комюніке Саміту

Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда,

– вказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна сприймає весь світ як рівних – на відміну від Росії. Наша країна з повагою ставиться до кожної нації та розраховує на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення.

"Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати", – сказав український гарант.

Володимир Зеленський зазначив, що саме формат Саміту миру, його комюніке і підготовки до другого Саміту має забезпечити ставлення до кожної нації, до кожної держави та до України. Країна продовжує роботу над тим, аби до фінального комюніке приєдналося якнайбільше країн

Рішення щодо енергетики

Володимир Зеленський вказав, що невдовзі планується запуск груп щодо першого пункту з Формули миру, а саме енергетики. Як пояснив Зеленський, потрібно повернути реальну енергетичну безпеку у всіх її аспектах. У тому числі це стосується й подолання ставлення Росії до енергетики як до зброї. Перші кроки заплановані на липень.

Цього дня президент ровів роботу з урядовцями, Офісом та секретарем РНБО щодо ситуації в енергетиці станом на зараз.

Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів,

– вказав президент.

Сьогодні Зеленський мав розмову у маршалком польського Сейму. Зазначається, що однією з ключових тем був саме захист української енергетики від російського терору. Порушувалося питання того, чим Польща може нам допомогти. Також розмова стосувалася й інших дипломатичних заходів.

Окрім цього Зеленський вказав, що підписав два укази про відзначення державними нагородами воїнів підрозділів Нацгвардії й ДПСУ, працівників Нацполіції та ДСНС. Присвоєно 445 державних нагород, з яких 175 посмертно.