До Львова прибув евакуаційний потяг з пораненими зі Сходу: 5 людей у важкому стані
21 травня 2022 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
До Львова прибув евакуаційний потяг з 20 пораненими з Дніпропетровської та Донецької областей. Відомо, що п'ятеро людей у важкому стані.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий 21 травня. Він додав, що пораненим нададуть допомогу у міських лікарнях.
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Ще один евакуаційний потяг на нашому вокзалі. На цей раз з Дніпропетровської та Донецької областей. Ще 20 людей, які стали жертвами російської агресії,
– написав Андрій Садовий.
За даними Садового, більшість постраждалих у стані середньої важкості після мінно-вибухових травм. Однак 5 у важкому стані.
Усіх їх лікуватимуть та відновлюватимуть у міських лікарнях Львова.