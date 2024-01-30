Навіть як туристів не впустили б: до мешканців яких країн українці ставляться найгірше

Українці пройшли соціологічне опитування. У ньому наші земляки розповіли, до мешканців яких держав вони ставляться найгірше.

Відповідне соціологічне опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології. Як з'ясувалося, найнижчий рівень етнічних упереджень зафіксували як до самих українців, так і до поляків.

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До мешканців яких країн ставляться найгірше

Не складно здогадатися, який саме результат. Але про все по черзі. Отже, соціологічне опитування продемонструвало, що 80% учасників не впустили б до України росіян навіть у туристичних цілях.

Українцям поставили питання, наскільки вони готові допустити близькі стосунки з представниками різних етнічних груп. Шкала була такою:

Як членів своєї родини – 1.

Як близьких друзів – 2.

Як сусідів – 3.

Як колег по роботі – 4.

Як жителів України – 5.

Як гостей України – 6.

Не пускав би в Україну – 7.

Відповідно, перший пункт передбачає мінімальну соціальну дистанцію, а останній – максимальну.

За результатами опитування, українці найкраще ставляться до україномовних українців. Після них ідуть поляки, російськомовні українці, канадці й американці. Менш прихильними респонденти були до французів та євреїв-жителів нашої країни. А от на передостанніх місцях – африканці, роми, росіяни, котрі проживають в Україні та білоруси-мешканці України.

Натомість найгірше опитані українці ставляться до росіян, котрі мешкають у Росії. 80% респондентів заявили, що не впустили б росіян з країни-агресорки до України навіть з туристичною метою.

У Київському міжнародному інституті соціології зауважили, що з 2021 по 2022 роки рівень ксенофобії дещо зріс. Сталося це через погіршене ставлення до росіян, а також білорусів. А от за минулий рік – дещо знизився. Це пов'язано з покращенням ставлення до союзників нашої держави – канадців, американців, німців, а також французів.

Звернімо увагу, що наприкінці 2023 року опублікували результати іншого соціологічного опитування. Вони продемонстрували, що майже 90% наших земляків вірять у те, що Україна здобуде перемогу над Росією. Причому абсолютно впевнені у цьому – 60% українців.