До Німеччини на лікування відправили поранених українських воїнів: фото
Джерело:Посольство Німеччини в Києві
Німецький літак 27 липня приземлився в аеропорту "Бориспіль". Він евакуює поранених військовослужбовців. Вони будуть лікуватись в госпіталях Бундесверу.
Напередодні підготували так звану Strategic Airmedical Evacuation. Офіцери медслужби вивчали аналізи у військовому клінічному госпіталі та спілкувалися з пацієнтами.
Важливо Бойовики потужно обстріляли позиції ООС: постраждали 7 бійців
Яких військових мають евакуювати
Наразі мають евакуювати 15 військовослужбовців, які страждають від травм внаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій.
Проєкт триває 6 років
Загалом за останні 6 років до Німеччини евакуювали 136 пацієнтів. Проєкт розпочали в 2014 році, коли евакуювали поранених протестувальників Євромайдану.
Проте наразі у Німеччині більше не займаються невідкладними випадками. Допомагають лише у лікуванні тривалих травм.
Українські медики теж допомагають у лікарнях Бундесверу
До слова, у рамках навчальної допомоги українські медичні працівники також регулярно беруть участь у спеціальній лікарській підготовці та підвищенні кваліфікації в госпіталях Бундесверу.
Зауважимо, Бундесвер – це збройні сили Німеччини.
Евакуація українських військових / Фото посольства Німеччини у Києві: