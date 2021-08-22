До Нью-Йорка наближається руйнівний ураган Генрі: ввели режим надзвичайного стану
Джерело:пресслужба Ендрю Куомо
У бік Нью-Йорка рухається небезпечний ураган Генрі. Планується, що він досягне суші 22 серпня і може принести серйозні руйнування.
Через це губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив у регіоні режим надзвичайного стану.
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Очікують, що ураган вплине на прибережні райони з небезпечним штормовим сплеском. Також стихія може спричинити:
- велику кількість опадів,
- небезпечні умови прибою,
- поширене відключення електроенергії.
Стихії протистоятимуть військові
Окрім Нью-Йорка, у полоні стихії можуть опинитися штат Вестчестер. У пресслужбі губернатора відзначили, що для боротьби з ураганом залучать 500 військовослужбовців Нацгвардії.
Ураган Генрі наближається до Нью-Йорка / Фото CSU
Губернатор Куомо також попросив президента Джо Байдена попередньо оголосити режим надзвичайної ситуації. Це уповноважує федеральне агентство з надзвичайних ситуацій робити надзвичайні захисні заходи, а також допомагати жителям Нью-Йорка у боротьбі з Генрі та його наслідками.Цікаво! Урагани та шторми не різкість для США. Там навіть є таке поняття як сезон ураганів. Зазвичай він триває з червня до листопада. Пік спостерігається приблизно 10 вересня.
Додамо, що атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 метрів на секунду. При швидкості вітру 33 метри на секунду і більше шторм стає ураганом.