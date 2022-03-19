До Одеси та Миколаєва відкриють Південний коридор для доставлення допомоги

Південним коридором доставлятимуть гуманітарні та медичні вантажі. Їх також намагатимуться відправити у Херсон.

Про це 19 березня розповів власник порту ТІС Андрій Ставніцер. Він зазначив, що допомога надходитиме з Румунії.

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"Новий хаб Help Ukraine.center вже працює в Румунії. Так вийшло, що Одеса наразі є тилом, тому потрібно постачати допомогу у Миколаїв, а звідти, за можливості, і у Херсон", – написав Ставніцер.

Як допомогти

Як пояснив власник порту, речі можна відправляти на склади в Румунії. Мовиться лише про медичні товари, їжу, дитяче харчування, предмети гігієни.

Все розподілятиме Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарського забезпечення в Одесі. Крім цього, є можливість відправити вантажі для тероборони конкретного міста.

Будь ласка, розповідайте Одесі та Миколаєву. Так переможемо,

– написав Ставніцер.

Він додав, що наразі потрібні волонтери в Румунії. Щоб долучитися до допомоги треба заповнити форму. Її можна знайти за посиланням.

Відправити речі можна на адресу складу: Calea Basarabiei 95B, Husi 735100, Romania. Контакт у Румунії: +40 784884788, +380 67 5651021.