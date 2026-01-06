Про це йдеться в матеріалі Цензор.net.

Це друге дихання, яке іноземні легіони отримають в нашій армії. Це однозначний плюс і для війська, і для розвитку роботи легіонерів в Україні. Ми їх точно не втрачаємо. Вони приходять, рекрутинг продовжується,

– каже начальник штабу 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 Андрій "Дід" Міщенко.

Він доводить, що іноземні легіони отримують багато переваг від приєднання до інших підрозділів ЗСУ.

"Особливість застосування легіонів – вони як приданими були. На жаль, ставлення в нашій армії до приданих підрозділів інакше. А тут картинка повністю міняється. Вони потрапляють в команду, в сім'ю, де є постійне командування і ставлення, як до своїх. Штат піхотного батальйону Інтернаціональний легіон у нас в полку більший, ніж був у тому легіоні по структурі. І по кількості, і по наповненості. У нас велика складова БпЛА, своя важка артилерія, велика кількість реальної "броні", на якій вони будуть працювати. У легіону такого ніколи не було", – аргументує Міщенко.

Командир 1 Інтернаціонального легіону піхотного батальйону 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 "Чечен" також каже, що бачить у приєднанні тільки позитив.

Легіони – це були такі затички. На них не зважали, забезпечення було таке собі. Коли ми увійшли в полк, ми одразу отримали краще забезпечення, чіткі задачі. Я бачу в цьому лише позитив. CODE 9.2 — вихідці з 92 бригади, і ми були придані до 92 бригади у 2022 та 2023 роках. Тож люди знаються між собою, знають цих командирів і довіряють їм. Просто людям треба чітко пояснювати й говорити правду: як вони будуть проходити службу, які завдання будуть виконувати. Якщо це все обговорити – проблем немає,

– каже "Чечен".

Військовослужбовець 1 Інтернаціонального легіону 475 ОШП "Соло" також вважає, що об'єднання позитивно вплине на його підрозділ.

"Я знаю командира, він знає, як працює моя команда. Він працював з нами до цього і знає, як отримати від мене найкращий результат. Робота з цим командиром буде для мене легкою. Він прекрасний чоловік, більше слухає, ніж суперечить. Саме тому, я вважаю, що тут ми ставатимемо лише кращими", – упевнений "Соло".

Бойова медикиня "Інарі", громадянка Білорусі, зазначає, що ті легіонери, яким чесно пояснили суть змін, сприймають їх позитивно і залишаються працювати далі. "Якщо іноземцям якісно пояснювати, що відбувається, то вони це сприймають. Є деяка кількість іноземців, які розривають контракти та йдуть, бо не розуміють, що відбувається. А ті, хто розуміє – вони далі хочуть працювати", – каже "Інарі".

Долучитися до полку CODE 9.2" можна за посиланням.